В Польше призывают к отставке правительства Туска

Поляки требуют отставки правительства во главе с Туском. Поводом для возмущения стал масштабный коррупционный скандал на фоне кризиса системы здравоохранения. Он широко освещается в СМИ и соцсетях.

Пока в стране закрываются больничные отделения из-за нехватки финансирования, депутат от правящей партии умудрился заработать 400 тыс. долларов за год в государственной больнице. Он открыл там VIP-салон, где без очереди принимали политиков "Гражданской коалиции". В этой же больнице всплыли факты торговли трупами в моргах.

Скандал уже вынудил уволиться двух вице-мэров Варшавы. Их примеру призывают последовать и самого градоначальника, и бывшего кандидата в президенты Рафала Тшасковского (таково мнение пятой части участников последнего соцопроса). 14,5 % респондентов назвали виновной министра здравоохранения. Почти 23 % считают, что в отставку надо отправить все правительство во главе с премьером.