В Польше продлили срок подтверждения знания польского языка для врачей из стран вне Евросоюза

Польская система здравоохранения замерла в шаге от кадрового кризиса. Сейм страны экстренно поддержал законопроект о продлении срока подтверждения знания польского языка для врачей из стран вне Евросоюза.

Речь идет о более чем 3 тыс. медиков, преимущественно из Украины и Беларуси. По закону они должны были предоставить языковые сертификаты до конца апреля, из-за чего медицинские палаты начали массово аннулировать их лицензии. Уже более 230 человек лишились права работать по специальности.

Однако новая поправка сдвигает дедлайн до мая 2027 года, чтобы предотвратить коллапс и острый кадровый дефицит в польских больницах. Теперь документ отправляется на утверждение в Сенат и на подпись президенту.