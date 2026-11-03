В Польше продолжаются массовые протесты

2 ноября в Польше продолжились массовые протесты в связи с попыткой правительства взять под контроль Конституционный суд страны. Особенно масштабными были акции, устроенные недовольными в Белостоке и Гданьске.

Для Дональда Туска это особенно болезненно - оба города считаются форпостами его самого и либерального движения вообще. В столице протесты также продолжаются: низложенный председатель Конституционного суда расположился на площади перед зданием, в котором работал, и подписывает все документы здесь.

Брюссель поддержал Туска в рейдерском захвате Конституционного суда, но конфликт еще не исчерпан: из-за прорех в законодательстве решить вопрос в пользу той или иной стороны невозможно. Напомним, что в ночь на 31 октября полиция отказалась пускать в кабинеты часть конституционных судей.

При этом пятерых юристов, не принесших соответствующей присяги, Туск объявил верховными толкователями Конституции. Пока узел конфликта затягивается все туже, и выхода из него не видно.