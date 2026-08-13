В Польше произошла масштабная утечка данных пациентов

Громкий скандал в Польше: жертвами атаки хакеров стала практически половина населения страны. В Сеть утекли самые подробные сведения о 19 млн поляков: вся база данных Минздрава, которая содержит информацию о людях, обращавшихся в медучреждения страны.

Сведения эти очень специфические и потому по-особенному чувствительные: данные о болезнях и лечении можно использовать во вред людям самыми разными способами и, в частности, для шантажа.

Министр здравоохранения заявил в этой связи, что ему очень жаль. Между тем, последствия такой масштабной утечки данных могут оказаться самыми непредсказуемыми