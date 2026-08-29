В Польше проведут общенациональный тренинг реагирования

Поляков продолжают пугать войной. 29 августа для населения польские власти проведут так называемый Национальный тренинг реагирования, сообщают местные СМИ.

Жителям покажут, как правильно действовать при чрезвычайных ситуациях: распознавать сигналы тревоги, проверять официальные сообщения и находить бомбоубежища и другие безопасные места.

Сообщается, что такие общественные места, как дома культуры, рынки, городские площади, а также библиотеки и пожарные части добровольной пожарной охраны превратятся в центры информирования по вопросам защиты населения и гражданской обороны. Тренировки пройдут по всей стране.