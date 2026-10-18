В Польше пройдут учения НАТО по отработке интервенции

Военные НАТО отправятся в Польшу для подготовки к так называемой миротворческой миссии в Украине после прекращения огня.

В маневрах задействуют не менее 1,5 тыс. военнослужащих из Британии, Франции, Германии и Польши.

Официально будет отработана переброска войск и снабжения, однако эксперты уверены, что речь идет о фактической подготовке к вводу иностранного контингента на украинскую территорию.

В Москве ранее жестко предупреждали: появление военных НАТО в Украине будет расцениваться исключительно как иностранная интервенция со всеми вытекающими последствиями.