В Польше сотрудники киберполиции и прокуратуры ликвидировали крупную сеть распространителей детской порнографии.

По всей стране задержаны 123 человека от 18 до 73 лет - преимущественно граждане Польши. У фигурантов изъяли около 3 млн запрещенных файлов и инструкции по вовлечению несовершеннолетних в сеть.

Особый шок у следователей вызвал состав преступной группы: среди задержанных оказались школьный учитель, врач-анестезиолог и IT-специалист. Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.