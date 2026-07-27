Польское гостеприимство окончательно сменилось открытой агрессией. По информации местных СМИ, в первой половине года в Польше фиксируется рост числа преступлений на почве ненависти в отношении граждан Украины.

Только за первые шесть месяцев украинцы подали 180 заявлений о подобных инцидентах - это на треть превышает прошлогодние показатели.

Более того, согласно опросам, растет ненависть и к киевской верхушке. Свыше 75 % жителей Польши отрицательно относятся к Зеленскому. Из тех, кто дал киевскому главарю негативную оценку, почти 42 % воспринимают его "крайне плохо". А вот положительно деятельность Зеленского оценивают менее 17 % поляков.