В Польше растет число преступлений на почве ненависти к украинцам

В Польше стремительно растет число преступлений на почве ненависти по отношению к гражданам Украины. О тревожной тенденции пишет целый ряд польских изданий.

Согласно последним данным полиции, за 6 месяцев 2026 года украинцы подали в польские правоохранительные органы 180 соответствующих заявлений, что на 30 % больше по сравнению с 2025-м. Чаще всего украинцы жалуются на избиения, проявление агрессии и словесные оскорбления.

Последний резонансный случай произошел в Бельско-Бяле, где украинские девочки подверглись в автобусе словесной агрессии со стороны 54-летнего мужчины.