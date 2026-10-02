В Польше разгорается коррупционный скандал в оборонном секторе

Крупный коррупционный скандал произошел в оборонном секторе Польши. Масштабная программа "Снаряжение", призванная обеспечить армию современной экипировкой, обернулась банальным отмыванием денег.

Журналисты выяснили, что 150 тыс. зимних курток, поступивших в войска, абсолютно непригодны для холодов. Дешевый утеплитель обеспечивает комфорт лишь до нуля градусов, и то в безветренную погоду.

При этом цена одной куртки составила колоссальные 2 тыс. злотых, а общий объем сомнительной закупки превысил 78 млн долларов.

Но авторам схемы и этого мало, военные уже заговорили о дополнительном бюджете на "модернизацию". Производители признают, дорабатывать брак бессмысленно, нужно шить вещи с нуля.

Ситуация вызвала шквал возмущения. Поляки обвиняют ведомство в распиле оборонного бюджета.