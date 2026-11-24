Североатлантический альянс объявил о развертывании в Польше самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

Поводом стал недавний инцидент с упавшими ракетами, в котором альянс бездоказательно обвинил Россию.

Борт AWACS - это не просто "летающий радар", способный засекать цели за несколько сотен километров, но и полноценный воздушный командный пункт, координирующий действия авиации.

При этом переброска самолета может стать лишь первым шагом: в НАТО рассматривают вопрос о размещении в регионе дополнительных военных сил блока.