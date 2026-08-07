В Польше рекордное для ЕС количество министров

Польские СМИ выяснили невероятное: правительство страны оказалось самой громоздкой бюрократической структурой в ЕС.

Премьер-министр Дональд Туск, формируя кабинет министров, обещал создать эффективную и малозатратную структуру, но за 2,5 года он добился ровно противоположного результата. Число министров и их замов в Польше является рекордным для Евросоюза - их 120 человек.

Занимающая второе место Болгария по числу таких чиновников отстает в два раза. Даже страны с давними бюрократическими традициями и гораздо большим населением, вроде Германии и Франции не могут составить Польше конкуренцию. Там руководителей министерств меньше почти втрое.

Польские медиа задаются вопросом: насколько дороже обходится стране бюрократия, если она в разы более многочисленна, чем в других государствах ЕС?