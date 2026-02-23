3.73 BYN
В Польше резко выросла преступность среди иностранцев
Автор:Редакция news.by
Рекордный всплеск преступности в Польше. В прошлом году более 17 тыс. мигрантов были подозреваемыми в уголовных и административных делах.
Сейчас количество подозреваемых выросло на тысячу по сравнению с 2024 годом, а преступлений - на две.
Факт
В антилидерах граждане Украины, здесь цифра превысила 10 тыс. человек.
Попадаются нарушители на вождении в нетрезвом виде, хранении наркотиков, а также мошенничестве. Особенно заметен подъем в финансовых аферах (на 60 %), обманывают в основном через кол-центры.