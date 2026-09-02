В Польше резко выросли цены на топливо

В Польше водители столкнулись с резким скачком цен на топливо. В стране завершилось действие госпрограммы, которая ограничивала максимальную стоимость горючего и временно снижала НДС.

На ряде АЗС за одну ночь подорожали и дизель, и бензин. Рост тарифов начался еще в конце августа. Тогда средняя стоимость 95-го бензина увеличилась до 6,5 злотых, а солярка взлетела до 7,5. Однако с отменой льгот цены на заправках превысили даже самые пессимистичные прогнозы.

Накануне повышения страну охватила паника: владельцы машин массово ринулись на заправки. Во многих городах выстроились огромные очереди, из-за чего на некоторых станциях полностью закончилось топливо, а иногда дело доходило и до драки.