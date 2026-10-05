Европа сама угодила в яму кризиса из-за недальновидной политики. Отопительный сезон ЕС начинает плохо: в хранилищах запасов газа лишь на 72 % - это минимум для этого времени года за всю историю наблюдений. В Германии и вовсе всего 50 %.

А вот квитанции при этом для простых людей дорожают. Так, в Литве тепло будет стоить на четверть дороже в этом сезоне. И даже дрова в Литве подорожали на 40 % по сравнению с 2025 годом.

В Польше с 1 января вступают в силу новые правила расчета стоимости отопления. Полякам придется платить минимальную сумму за тепло даже при полностью перекрытых радиаторах.

Почти на треть выросли цены на газ для простых потребителей в Молдове: в переводе в белорусский рубль цена 1 куб. м газа теперь составит 4 рубля 45 копеек - это более чем в 20 раз больше, чем в Беларуси.