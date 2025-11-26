В Польше сломалась единственная подводная лодка

В Польши сломалась единственная подводная лодка. Как сообщает портал Onet со ссылкой на заявление капитана ВМФ, во время выхода в море на судне возникла неисправность, которая помешала дальнейшему плаванию. Экипаж вернулся в порт.



По данным издания, "польские подводные лодки - самая запущенная часть вооруженных сил". Данная субмарина была передана польским ВМС в 1986 году. Она уже давно устарела и требовала ремонта. При этом в Варшаве не раз заявляли о том, что Войско польское - одна из самых боеспособных и модернизированных армий в Европе.