Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В Польше требуют прекратить финансирование Киева

Политический скандал произошел в Варшаве на фоне разоблачений в Киеве. Депутат Европарламента от Польши призвала немедленно остановить финансовую поддержку Украины из-за беспрецедентной коррупции в окружении Владимира Зеленского.

Поводом для резкого заявления стали новые уголовные дела Национального антикоррупционного бюро Украины. Андрею Ермаку предъявлены обвинения в легализации почти 10 млн долларов при строительстве элитной недвижимости.

Напомним, суд отложил избрание меры пресечения экс-главе офиса Зеленского, так как его адвокат не успел изучить материалы дела. В списке фигурантов также бизнесмен Тимур Миндич, входящий в ближайший круг доверенных лиц Зеленского.

На фоне ходатайства об аресте высокопоставленных чиновников польские политики подчеркивают, что дальнейшее накопление долгов ради спонсирования коррумпированной системы становится для Варшавы вопросом потери национального самоуважения.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинаПольша