В Польше требуют прекратить финансирование Киева
Политический скандал произошел в Варшаве на фоне разоблачений в Киеве. Депутат Европарламента от Польши призвала немедленно остановить финансовую поддержку Украины из-за беспрецедентной коррупции в окружении Владимира Зеленского.
Поводом для резкого заявления стали новые уголовные дела Национального антикоррупционного бюро Украины. Андрею Ермаку предъявлены обвинения в легализации почти 10 млн долларов при строительстве элитной недвижимости.
Напомним, суд отложил избрание меры пресечения экс-главе офиса Зеленского, так как его адвокат не успел изучить материалы дела. В списке фигурантов также бизнесмен Тимур Миндич, входящий в ближайший круг доверенных лиц Зеленского.
На фоне ходатайства об аресте высокопоставленных чиновников польские политики подчеркивают, что дальнейшее накопление долгов ради спонсирования коррумпированной системы становится для Варшавы вопросом потери национального самоуважения.