В Польше требуют прекратить финансирование Киева

Политический скандал произошел в Варшаве на фоне разоблачений в Киеве. Депутат Европарламента от Польши призвала немедленно остановить финансовую поддержку Украины из-за беспрецедентной коррупции в окружении Владимира Зеленского.

Поводом для резкого заявления стали новые уголовные дела Национального антикоррупционного бюро Украины. Андрею Ермаку предъявлены обвинения в легализации почти 10 млн долларов при строительстве элитной недвижимости.

Напомним, суд отложил избрание меры пресечения экс-главе офиса Зеленского, так как его адвокат не успел изучить материалы дела. В списке фигурантов также бизнесмен Тимур Миндич, входящий в ближайший круг доверенных лиц Зеленского.