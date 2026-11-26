В Польше зафиксирован рост числа происшествий с участием беженцев из Украины. В Быдгоще нападению подверглась группа подростков - пострадали двое. 15-летней украинке сломали нос, ее приятеля и соотечественника избили; при этом нападавшие не стеснялись в оскорблениях на национальной почве.

В Варшаве гражданин Украины, по сообщениям ряда СМИ, пытался совершить самосожжение у стен Министерства культуры. Прохожие и охрана сумели сбить пламя: мужчина выжил, но получил серьезные ожоги. Как отмечают издания, перед инцидентом он принес с собой документы с требованием обеспечить равное отношение к украинцам и полякам в стране.