В Польше украинской девочке выбили зубы из-за акцента

В Варшаве 15-летней украинской девочке выбили два передних зуба из-за акцента. Об этом рассказала в соцсетях мама подростка.

По ее словам, конфликт между группой поляков старше 30 лет и компанией подростков 15-16 лет произошел в парке Варшавы. Поляки попросили сигареты, на что дети на польском языке ответили, что не курят. Местным не понравился акцент, начался конфликт.

В последнее время в Польше участились случаи нападений на граждан Украины. Издание Rzeczpospolita писало, что с начала 2026 года полиция зарегистрировала 180 заявлений о различных актах агрессии.