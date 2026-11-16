В Польше ужесточат оружейное законодательство

В Польше после теракта в Кракове задумались об ужесточении оружейного законодательства. По данным местной полиции, за последние 5 лет число зарегистрированных единиц огнестрельного оружия выросло примерно на 76 % и превысило 1 млн. При этом лицензии на владение имеют около 411 тыс. человек.

Стало известно, что министерство внутренних дел страны готовит поправки к закону, в частности, введение обязательных регулярных медосмотров. Они коснутся не только владельцев оружия, но и спортсменов, а также охотников. Планируется также пересмотр норм хранения оружия в частных домах.