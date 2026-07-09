В Польше в середине лета выросли цены на пеллеты

В Польше непредсказуемо выросли цены на пеллеты. На многих складах топливных гранул и вовсе нет. Традиционно в летний период стоимость пеллет падает, но вместо снижения поляки получили рост цен до 30 %.

Министерство энергетики страны инициировало проверку. По данным Совета по пеллетам, число пользователей котлов, в которых их применяют, достигает почти полумиллиона домохозяйств.

Повышение цен на топливо грозит не просто увеличением текущих трат населения, а нехваткой и даже кризисом в будущем зимнем периоде, поскольку до сих пор лето считалось лучшим временем, чтобы запастись пеллетами перед холодным сезоном.

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