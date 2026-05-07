В Польше возмутились маршем бандеровцев во Львове

Во Львове к годовщине дивизии СС "Галичина" провели марш бандеровцев. Этим фактом возмущена даже Варшава.

Польский Институт национальной памяти негодует по поводу пропаганды нацистской символики. В Варшаве напомнили, что именно это подразделение причастно к массовым убийствам поляков в годы войны. И добавили: прославление карателей разрушает отношения между странами и оскорбляет память тысяч погибших.