3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
В Польше возмутились маршем бандеровцев во Львове
Автор:Редакция news.by
Во Львове к годовщине дивизии СС "Галичина" провели марш бандеровцев. Этим фактом возмущена даже Варшава.
Польский Институт национальной памяти негодует по поводу пропаганды нацистской символики. В Варшаве напомнили, что именно это подразделение причастно к массовым убийствам поляков в годы войны. И добавили: прославление карателей разрушает отношения между странами и оскорбляет память тысяч погибших.
10 лет назад польский парламент официально признал действия украинских националистов геноцидом. Теперь в Польше ежегодно отмечают День памяти жертв тех страшных событий.