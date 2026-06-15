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В Польше врач проводила опыты над мертворожденными детьми

Шокирующая находка в пригороде польского Жешува, где на частном участке строители случайно раскопали захоронение. Обнаруженные останки принадлежат 32 мертворожденным детям.

Окружная прокуратура арестовала бывшую владелицу земли - женщину-патологоанатома. По версии следствия, во время пандемии она тайно выносила мертвые плоды из местной больницы для нелегальных домашних исследований, а затем упаковывала их в мешки и закапывала на разной глубине в собственном саду.

На месте продолжаются раскопки. Задержанному медику грозит до 12 лет тюрьмы за надругательство над телами умерших и незаконное хранение опасных медицинских отходов.

Разделы:

В миреЕвропа

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Польша