В Польше врач проводила опыты над мертворожденными детьми

Окружная прокуратура арестовала бывшую владелицу земли - женщину-патологоанатома. По версии следствия, во время пандемии она тайно выносила мертвые плоды из местной больницы для нелегальных домашних исследований, а затем упаковывала их в мешки и закапывала на разной глубине в собственном саду.