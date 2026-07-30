В Польше выясняют происхождение неопознанной ракеты, замеченной ночью

В Люблинском воеводстве Польши выясняют происхождение неопознанной ракеты. Ночью в 80 км от украинской границы прогремел мощный взрыв, оставив 10-метровую воронку. Инцидент совпал с воздушной тревогой.

Боеприпас зашел вглубь страны на 40 км и пропал с радаров. В воздух экстренно подняли истребители, однако местная ПВО по цели не отработала.

Официальная Варшава в этот раз воздерживается от привычных обвинений в адрес России. Военные эксперты проверяют две версии: залет сбившейся крылатой ракеты либо падение украинской противоракеты С-300.

На месте ЧП работают баллисты и военная жандармерия. Окончательные выводы о принадлежности упавшего боеприпаса польское командование обещает озвучить после завершения экспертизы всех фрагментов.