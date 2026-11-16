В Польше за год задержали 15 подозреваемых в диверсиях на железных дорогах

В Польше подвели итоги годовой спецоперации на железных дорогах: задержаны 15 подозреваемых в диверсиях.

Как сообщает радиостанция RMF24, за это время в стране фиксировали и подрыв путей на ветке в сторону Украины, и железные ловушки на рельсах, и даже обстрел пассажирского вагона из пневматики.

Всего - 4 подтвержденные диверсии и еще 18 инцидентов помельче.

Самое любопытное в отчете Варшавы - масштаб "успеха". Чтобы выловить 15 человек, среди которых, к слову, затесались и обычные любители пофотографировать поезда, на патрулирование путей за год бросили почти 500 тыс. полицейских и военных.

Но даже такая армия силовиков не уберегла инфраструктуру, а главные подозреваемые в подрывах и вовсе сбежали.

В итоге операцию продлили бессрочно, видимо, пока в бюджете не закончатся деньги.