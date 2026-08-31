Польских спортсменов могут не допустить к участию в Олимпиаде из-за ареста главы НОК

Польскому спорту грозит международная изоляция. В верхушке Национального олимпийского комитета - масштабный коррупционный скандал.

Президента НОК Радослава Песевича задержали. Его обвиняют в получении взяток и финансовых махинациях, связанных с одной из местных скандальных криптовалютных бирж. Она выступала генеральным спонсором сборной и обанкротилась.

В связи с расследованием Международный олимпийский комитет рассматривает приостановку членства Варшавы в организации и исключении ее спортсменов на предстоящих Играх.