В Польше задержали 15 человек за восхваление стрельбы в Кракове

За восхваление стрельбы в Кракове по всей стране польские правоохранители задержали по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на МВД республики. Все они, за исключением одного украинца, являются гражданами Польши.

Помимо этого инцидента, некоторые из них высказывали предположения о возможности совершения подобных преступлений в других городах Польши.

Напомним, поляк открыл огонь по прохожим, в результате чего погибли 6 человек, еще 16 пострадали. Сам стрелок умер в больнице.