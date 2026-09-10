В Польше задержан вооруженный украинец по подозрению в подготовке покушения

В Польше арестован вооруженный украинец, который пытался тайком пробраться на выставку вооружений: ее открывал министр обороны, что заставило полицию подозревать попытку покушения. Задержанный давать показания отказывается.

Одновременно в Варшаве прошла акция протеста роботов. Таким необычным способом общественные организации выступили против все более массовой замены людей на производстве умными механизмами, что, в свою очередь, провоцирует неконтролируемый рост безработицы.

Кроме того, беспокоит поляков неконтролируемое использование в стране искусственного интеллекта. Хотя манифестация роботов и выглядела шуткой, ее организаторы пытались привлечь внимание властей и сограждан к самым серьезным проблемам национальных экономики и политики.