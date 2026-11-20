Утро в восточных воеводствах Польши началось с сирен воздушной тревоги. Около 6:30 по местному времени в Люблине и соседних районах жителям разослали экстренные предупреждения, а в небо подняли военную авиацию.

Повод - сразу два неопознанных объекта в небе. На кадрах с камер видеонаблюдения зафиксирована вспышка и взрыв в районе села Хмелек в 40 км от границы с Украиной.

Впрочем, в оперативном командовании Вооруженных сил Польши пока воздерживаются от громких обвинений и официально говорят лишь о проверке данных радаров и поиске объекта.

Спустя час воздушную тревогу отменили, а премьер Дональд Туск заявил, что угрозы для страны нет.