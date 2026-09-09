В Польше зафиксирован резкий рост цен на топливо

Проблемы Польши - не только безработица. На второй неделе сентября в стране зафиксирован один из самых резких скачков цен на топливо во всем Евросоюзе. Стоимость бензина Аи-95 на АЗС практически вплотную приблизилась к 8 злотым за литр - более 2 долларов, а дизель взлетел до почти 9 злотых.

Причиной стало резкое повышение оптовых тарифов на фоне нестабильности мировых рынков. По данным Евростата, за месяц бензин в стране подорожал более чем на 17 %, а дизель - более чем на 13 %. При этом аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, в то время как Министерство энергетики уже объявило о невозможности возобновления госпрограммы субсидирования цен из-за критического положения в бюджете страны.