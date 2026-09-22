В Польше закрылись более 700 транспортных компаний

В Польше из-за катастрофического взлета цен на топливо массово разоряются транспортные компании. В 2026 году прекратили работу свыше 700 предприятий.

Стоимость 1 л бензина и дизеля в среднем достигла 2 евро, из-за этого расходы перевозчиков выросли более чем на 20 %.

Участники рынка называют ситуацию самым серьезным кризисом в отрасли. Эксперты предупреждают: латать дыры в бюджетах бизнес долго не сможет. В конечном итоге все колоссальные издержки логистов через подорожание товаров лягут на плечи простых польских потребителей.