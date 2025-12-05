Варшава продолжает избавляться от своего наследия. В Польше запретили деятельность Коммунистической партии и пояснили, что работа этой политической силы не соответствуют Конституции страны. Вот так выглядит идеологическая диктатура, когда диалога в обществе нет и не будет. Еще до оглашения 35 коммунистических партий со всего мира выразили протест Варшаве. С жестким заявлением выступила и Коммунистическая партия Беларуси, обвинив польскую власть в антинародных репрессиях. Польшу ждет ухудшение социального и экономического климата. Таким мнением поделился председатель правления белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

"Запрет Компартии всегда традиционно свидетельствует только об одном, что крайне правые силы, в первую очередь ориентированные на крупный капитал и политических бандитов, стремятся к узурпации власти. Потому что Коммунистическая партия, а за ней и профсоюзы всегда ориентированы на защиту прав трудящихся. За запретом Коммунистической партии, как правило, идет запрет профсоюзных движений и любых выступлений трудящихся. Поэтому это происходит на волне, когда власти Польши ожидают ухудшения социально-экономических условий, роста безработицы, инфляции, нищеты, уровня бездомных на территории Польши. И как результат, естественно, необходимо вырезать те политические силы, которые могли выступить на стороне простых трудящихся, простых граждан Польши".