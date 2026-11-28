Генпрокуратура Польши завершила расследование авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб бывший президент страны Качиньский. Причиной крушения названа техническая ошибка при посадке.

Пшемыслав Новак, пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши:

"По мнению экспертов, причиной смоленской авиакатастрофы стала последовательность событий во время захода на посадку. К ним относятся неустойчивый заход, неверная оценка фактической высоты самолета, продолжение снижения ниже минимальной высоты и решение о выполнении ухода на второй круг, принятое слишком поздно".

Прокуратура установила, что приборы в Ту-154М показывали высоту самолета примерно на 150 метров выше фактической. Поэтому пилоты начали снижение слишком поздно. Из-за этой ошибки экипаж не смог вовремя обнаружить взлетно-посадочную полосу и был вынужден перейти к аварийной посадке в условиях густого тумана.

Напомним, Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши, его супруга, представители польского руководства и сопровождавшие их лица. Все они погибли.