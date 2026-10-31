В Польше заявили о попытке госпереворота

В Польше, по утверждению депутата Европарламента от консервативной партии "Право и справедливость" Аркадиуша Муларчика, предпринимается попытка государственного переворота, сообщает Lenta.ru.

Свидетельством этого он считает решение МВД республики о блокировке Конституционного суда после отстранения от должности его председателя Богдана Свенчковского. Толпа протестующих окружила здание трибунала, а полиция заняла оборонительную позицию на территории суда.

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и срочно вылетел на родину.

Ранее поступала информация о том, что правящая коалиция Польши готовится отстранить Навроцкого от должности. Толчком к запуску этой процедуры стал очередной виток скандала вокруг обвинений в адрес Навроцкого в сутенерстве, относящихся к периоду его работы охранником в отеле Grand в Сопоте. " Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности", - заявил депутат Европарламента от консервативной партии "Право и справедливость".

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