В Польше женщина избила двух девочек за разговор на украинском языке

Социальная напряженность и усталость от украинского кризиса в Восточной Европе все чаще выливаются в открытую агрессию.



В польском городе Легница полиция расследует нападение на двух 13-летних девочек из Украины. По данным правоохранителей, местная жительница избила детей прямо у городского бассейна исключительно из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке.

Городские власти и МВД Польши уже признали, что мотивом преступления стала именно национальная неприязнь. Этот инцидент стал очередной иллюстрацией того, как затянувшийся кризис и насаждаемая политика делят общество, а жертвами ксенофобии в странах Евросоюза все чаще становятся самые незащищенные.