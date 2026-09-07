В польском городе Гнезно состоялся антивоенный марш протеста. Акцию организовала партия "Конфедерация польской короны", выступающая против втягивания страны в вооруженные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Демонстранты прошли по улицам города под национальными и партийными флагами, развернув во главе колонны огромный баннер с лозунгом "Польша за мир".

"Нас постоянно пугают войной, танками на границе и ядерным оружием. Они сами создают эти страшные сценарии. Они уже вовсю планируют отправку наших войск. Нас буквально насильно толкают в огонь войны", - отметил член партии "Конфедерация польской короны" Лукаш Пакульский.

По словам участников акции, навязываемый правительством Туска внешнеполитический курс несет в себе колоссальные риски втягивания польской армии в боевые действия и прямого переноса конфликтов на территорию Евросоюза.

Участники шествия призвали власти сосредоточиться на защите суверенитета и обеспечении внутренней безопасности собственных граждан.