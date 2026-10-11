В польском Ярославе прошел антимиграционный митинг

Конец политики гостеприимства - в польском городе Ярослав прошел крупный антимиграционный митинг.

В сентябре здесь произошла трагедия: гражданин Украины зарезал местного священника. Теперь жители города требуют ужесточения пограничного контроля.

Протестующие несли транспаранты с надписями: "Конец гостеприимства, "Неблагодарные негодяи!", "Нет сотрудничеству с почитателями УПА" и "Поляки - хозяева в своей стране". Граждане возмущены планами мэрии заключить соглашение о сотрудничестве с украинским городом Сколе, где установлен памятник Степану Бандере.

Горожане уже пригрозили сорвать подписание договора силой, если власти не откажутся от него добровольно.