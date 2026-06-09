В Украине вновь активизировалась кампания по борьбе с народной памятью: на этот раз в Полтавской области в рамках пресловутой дерусификации планируют ликвидировать 157 мемориальных объектов и знаков.

Варварскому уничтожению подвергнутся даже не памятники, которых в регионе практически не осталось, - тщательно зачистят присутствие в публичном пространстве советских и российских символов, звезд, гвардейских лент, надписей и советских наград на памятниках Второй мировой войны.

На тех объектах, которые не демонтируют полностью, проведут замену символики: надписи переведут на украинский язык, уберут советскую геральдику, "Великая Отечественная" будет заменена в надписях на "Вторую мировую" и датой ее начала укажут 1939 год.

Государственный вандализм в Украине начинает возмущать даже самых лояльных граждан, как это случилось с недавним уничтожением памятника Михаилу Булгакову в Киеве.