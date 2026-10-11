Неспокойно в Португалии. Тысячи людей прошли по улицам Лиссабона с требованием доступного жилья. Португальцы протестуют против планов правительства ослабить контроль за арендной платой и облегчить процедуру выселения.

Мария Жоао Ваз, участница акции протеста:

"Правительство больше озабочено получением быстрой прибыли, не так ли? Если это не может ускорить выселение, то в конечном итоге еще увеличивают арендную плату. Плата увеличится, люди будут вынуждены покидать свои дома, что означает более высокую стоимость имущества и более высокую арендную плату. В конечном счете правительство выигрывает от этого, потому что оно собирает больше налоговых поступлений".

Проблема дорогой аренды в Португалии напрямую связана с нехваткой жилья. Во многом дефицит обусловлен и большим притоком туристов, из-за чего квартплата становится неподъемной для местных жителей.