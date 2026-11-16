В Праге на улицы против реформы общественных СМИ вышли до 450 тыс. человек

В Чехии прошла самая масштабная акция протеста за последние 40 лет. В Праге собрались, по оценкам организаторов, до 450 тыс. человек.

Массовый митинг направлен против спорной медиареформы правительства Андрея Бабиша. Власти хотят отменить обязательные абонентские взносы для граждан, урезать бюджет чешского телевидения и радио на 15 % и перевести их на прямое финансирование из государственной казны.

"Общественные СМИ находятся под угрозой. Неправильно решать их судьбу за закрытыми дверями, в тишине, без возможности обсуждения, без экспертов и так далее. Я не думаю, что само по себе плохо как-то реформировать систему, например, те же лицензионные сборы. Но я уверен, что очень неправильно делать это без дискуссии и специалистов. Здесь определенно что-то нечисто", - отметил протестующий.

Участники акции выражают опасения, что под видом экономии средств граждан кабинет министров пытается установить политический контроль над редакционной политикой и превратить общественные вещатели в рупор властей.

Сам премьер обвинения в цензуре отвергает, однако протестующие пообещали продолжать акции вплоть до полной отмены законопроекта.