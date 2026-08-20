В Прибалтике отмечается резкий демографический спад

Резкое падение рождаемости отмечается в Прибалтике: в Латвии в первом полугодии 2026 года на свет появилось чуть более 5,5 тыс. детей, что на 5 % меньше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.

Число умерших в 2,5 раза превысило количество родившихся. Естественная убыль населения составляет почти 8 тыс. человек.

Ровно то же самое, но в гораздо более катастрофических масштабах происходит в соседней Литве: рождаемость в первом полугодии в сравнении с прошлогодней рухнула сразу на 33 %.

Столь резкие демографические провалы в Прибалтике не могут иметь иного объяснения, кроме социального. В той же Литве, по опросам, две трети граждан чувствуют, что ситуация в стране ухудшается. В Латвии настроения граждан ввиду проседания рождаемости вряд ли более оптимистичны.

Фото: magnific.com