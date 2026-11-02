В Прибалтике ожидается самый дорогой отопительный сезон из-за резкого роста тарифов

Жителей Прибалтики ждет самый дорогой отопительный сезон из-за резкого роста коммунальных тарифов.

Сложнее всего придется жителям Вильнюса, где цена на тепло в ноябре, по прогнозам, взлетит на 36,5 %. Более того, литовские власти отменили льготную ставку НДС на отопление, и теперь население платит налог по полной ставке - 21 %.

Не лучше ситуация и в Латвии. Теплосети Риги уже предупредили горожан о неизбежном 19-процентном повышении платежей.

В Эстонии также согласовали взлет тарифов, который в Таллине составит почти 9 %. Хуже всего будет в Нарве. Из-за перевода местных котельных на дорогой природный газ цена за мегаватт-час тепла взлетела до 170 евро - это делает приграничный город одним из самых дорогих по коммунальным услугам во всей Прибалтике.