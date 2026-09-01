В причастности к пожару на заводе по производству дронов в Польше подозревают иностранную разведку

Польша заподозрила иностранную разведку в причастности к пожару на заводе, где производили комплектующие к дронам для Украины. Конкретные страны не называют. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о теракте.

Эксперты выясняют, какое именно вещество было использовано для поджога, а также есть ли основания предполагать, что инцидент связан с недавними пожарами на других оборонных заводах.

На прошлой неделе была попытка поджечь завод дронов в Словакии, также на днях в Люблине сгорел цех завода, производящего композитные детали для самолетов.