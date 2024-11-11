В Приднестровье введен режим экономии - газ разрешено использовать только для приготовления пищи

Остановлены поставки газа в Молдову. Власти Приднестровья уже ввели ограничения для населения. В частности, отключено отопление в домах, а газ разрешено использовать только для приготовления пищи. Периодические отключения электричества наблюдаются также в Кишиневе. Власти страны пока не предложили гражданам внятной стратегии выхода из этого кризиса. Возможностей заместить российские поставки у молдаван нет.