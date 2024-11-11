ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Приднестровье введен режим экономии - газ разрешено использовать только для приготовления пищи

Остановлены поставки газа в Молдову. Власти Приднестровья уже ввели ограничения для населения. В частности, отключено отопление в домах, а газ разрешено использовать только для приготовления пищи. Периодические отключения электричества наблюдаются также в Кишиневе. Власти страны пока не предложили гражданам внятной стратегии выхода из этого кризиса. Возможностей заместить российские поставки у молдаван нет.

Изображение
Молдова

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все