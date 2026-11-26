В пригороде Каира при возгорании бензовоза погибли 30 человек
В Египте произошла трагедия. В ночь на 26 ноября ночью в пригороде Каира на одной из оживленных трасс перевернулся и загорелся бензовоз. Огонь моментально охватил десятки автомобилей и мотоциклов.
Погибли 30 человек, более 20 пострадали - многие крайне серьезно. Пожар парализовал движение в Гизе.
Среди вероятных причин ЧП - техническая неисправность и нарушение правил дорожного движения. По предварительным данным, иностранцев среди жертв не было.