В Египте произошла трагедия. В ночь на 26 ноября ночью в пригороде Каира на одной из оживленных трасс перевернулся и загорелся бензовоз. Огонь моментально охватил десятки автомобилей и мотоциклов.

Погибли 30 человек, более 20 пострадали - многие крайне серьезно. Пожар парализовал движение в Гизе.

Среди вероятных причин ЧП - техническая неисправность и нарушение правил дорожного движения. По предварительным данным, иностранцев среди жертв не было.