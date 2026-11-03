В течение почти всей минувшей ночи развивался сюжет, который буквально открыл врата в ад - тот самый ад, которым является система поставок пушечного мяса в ряды ВСУ.

Накануне в одном из домов дальнего пригорода Киева случайно обнаружился пыточный застенок. Собравшаяся толпа требовала допустить туда врачей и полицию: мини-концлагерь взяли в осаду, и, в конце концов, охрана открыла ворота медикам. В строении, помимо боевиков, имеющих отношение к националистам из батальона "Азов", обнаружили два десятка человек. Среди них - четверо тяжело изувеченных, в том числе несчастный с перебитым позвоночником, а также другой - со вспоротым животом. Их немедленно отправили в больницу. Среди узников концлагеря оказался 14-летний мальчишка: его состояние многое говорит о пытках, которым он подвергался.

Вскоре у пыточной появился начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Публику, которая требовала разбирательства и наказания преступников, он успокоить не сумел. По словам Буданова, подобные концлагеря - дело обычное, и они разбросаны по всей стране.

Выяснилось, что в концлагерь запирали тех, кто ушел в самоволку и был пойман. Родным предлагали выкупить узника; если они не находили денег, несчастного показательно убивали.

Под утро протестующих у ограды концлагеря разогнали слезоточивым газом и дубинками. На Украине с нетерпением ждут утра: власти, впрочем, уже начали медиакампанию по обелению изуверов из "Азова".

Официальные СМИ уверяют, что речь идет об обычной гауптвахте и что пытки там не применялись. Про трупы в сообщениях вообще молчат. Так или иначе, кошмарный инцидент вряд ли пройдет бесследно: украинское общественное мнение и без того вплотную приблизилось к точке кипения - возможно, эта история всколыхнет самые широкие массы.