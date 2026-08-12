В пригороде Варшавы украинец жестоко избил коллег

Появился очередной повод для поляков недолюбливать украинцев. Резонансное происшествие произошло в пригороде Варшавы на одной из строек. 44-летний гражданин Украины жестоко избил своего коллегу и женщину-застройщика.

По данным полиции, мужчина без видимой причины несколько раз ударил коллегу по лицу металлической трубой. Когда женщина попыталась остановить нападавшего, он набросился и на нее. Оба пострадавших потеряли сознание и были госпитализированы.

После нападения злоумышленник скрылся, однако уже на следующий день его задержали. Подозреваемого взяли под арест на три месяца. Ему грозит лишение свободы.

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