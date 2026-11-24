В пробирке было всего 5 г сухого вещества, и здесь то, что способно убить миллионы - так заявил американский дипломат Колин Пауэлл в 2003 году в Совбезе ООН и не солгал. Пробирка якобы с химическим оружием, имеющимся у Ирака, по разным оценкам, убила от 500 тыс. до 1 млн человек, стерла с лица земли города и села.

Некогда цветущая страна на Ближнем Востоке была превращена в полигон для убийств. За самую циничную геополитическую мистификацию 21 века народ Ирака заплатил кровоточащую цену.

"Мало вам не покажется": о чем предупредил Лукашенко США перед их вторжением в Ирак "Разоружение" Ирака началось с того момента, когда 5 февраля 2003 года на Совбезе ООН госсекретарь США Колин Пауэлл показал миру маленькую склянку с химическим оружием, которое якобы было у президента Ирака Саддама Хусейна

12 сентября 2001 года, на следующий день после теракта в США, в Ираке президент ближневосточной страны Саддам Хусейн провел встречу со своим советом, еще не подозревая, что вина за 11 сентября будет возложена не только на Усама Бен Ладена (основателя и лидера международной террористической организации "Аль-Каида". - Прим. news.by), но и на него самого. Но Хусейн заключил: после нападения террористов "Аль-Каиды" на США, в войне против террористов Америка и Ирак могут зарыть топор существовавших разногласий. Обе страны выступили против "Аль-Каиды", но один и тот же набор фактов вдруг привел Саддама Хусейна и 43-го президента США Джорджа Буша-младшего совершенно к разным выводам.

Елена Пономарева, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия):

"На второй минуте после взрыва башни первой вышел в эфир CNN с репортажем и заявил о возможном причастим Ирака к атаке. Событие 11 сентября 2001 года - масштабная политико-экономическая и психологическая операция, которую готовили заранее. Еще в начале 1990-х годов Соединенные Штаты озаботились созданием максимально выгодных для себя условий для дестабилизации Ближнего Востока. Но тогда были другие дела и задачи. С избранием на президентский пост Буша-младшего этот план активизировался. Ставилась не только политико-экономическая задача, но и психологическая потому, что теракт - колоссальный шок для всего мира, и под эту эмоцию можно было реализовать любые задачи".

Подготовка к военным действиям против Ирака заняла два года, но нужен был веский повод, который дал бы санкции ООН. На этом настаивал британский премьер-министр Тони Блэр.

Международная коалиция не поддержала США в желании атаковать Ирак. Президент Франции Жак Ширак и канцлер Германии Герхард Шрёдер, пользуясь постоянным местом в Совете Безопасности ООН, стремились найти компромисс.

Франция и Германия находились на этапе военно-политического и психологического спада. Они не были готовы к новой большой военной кампании и уж точно не переживали за Ирак, поэтому выступали против и пытались отговорить американцев. Они не хотели и усиления США, поскольку Америка в 2003 году, начав войну против Ирака, показала, что она может самостоятельно принять решение, не ориентируясь на союзников.

Но Британия - США, о чем Тони Блэр пишет Бушу уже 4 декабря 2002 года.

В самих Штатах началась игра в зеркала и неоднократное повторение, что вторжение - это необходимость. Чтобы не повторить 11 сентября Саддам Хусейн должен быть лишен власти, даже насильственно.

Пять дней и пять ночей Пауэлл, уединившись с директором ЦРУ, на двоих соображали речь для ООН.

"США фактически сорвали переговоры с организацией по химическому оружию. В нескольких офисах государственных учреждений Штатов в 2002 году вдруг нашли письма со спорами сибирской язвы. Это кульминация момента. Настоящий перформанс, который устроил Колин Пауэлл на площадке Совета Безопасности ООН, - так называемая технология "пробирки Пауэлла", - рассказала специалист по цветным революциям.

На экранах в Совбезе вывели спутниковые снимки и схемы лабораторий, где, по версии Вашингтона, Ирак штамповал биологическое оружие. В руках у Пауэлла была пробирка с белым порошком - визуальный макет. Такой крошечной дозы спор хватит, чтобы навредить сотням. Чуму, оспу, тиф, столбняк и холеру, уверял госсекретарь, Саддам Хусейн превратил в оружие массового поражения.

"Меньше чайной ложки сухих спор сибирской язвы - такой же объем был в конверте, присланном в Сенат США. Сотни были вынуждены пройти госпитализацию, двое погибли. По оценкам экспертов, Хусейн мог произвести 25 тыс. л смертоносного материала. В сухом виде это десятки, десятки и десятки тысяч чайных ложек. Каждое утверждение, которое я делаю, получено из проверенных источников, это не оценочное суждение. Мы представляем факты, основанные на надежных разведывательных данных", - заявил экс-госсекретарь США (2001-2005 гг.) Колин Пауэлл.

Однако фактов, о которых говорил Пауэлл, не было ни у него, ни у администрации Буша, ни у американской разведки. Их не существовало в принципе. В той пробирке было шоу, кровавое, долгое, унесшее сотни тысяч жизней гражданских и породившее невероятную миграцию в страны Европы, терроризм и группировку ИГИЛ.

Значительно позже нашлись энтузиасты, которые подсчитали масштаб американской лжи в цифрах. Итак, главными причинами интервенции в Ирак назывались иракская программа создания оружия массового поражения и связи между Саддамом Хусейном и террористической сетью "Аль-Каида".

Факт С 11 сентября 2001-го по 11 сентября 2003-го было сделано как минимум 935 ложных заявлений. Большинство из них принадлежало Джорджу Бушу-младшему и Колину Пауэллу.

Впоследствии некоторые СМИ вынуждены были признать, что освещение ими иракской проблемы в предвоенный период было явно необъективным и недостоверным, однако ситуация вокруг этих данных наглядно показала, как в США создается информационное поле, формируется общественное мнение и в итоге решается судьба отдельно взятой зарубежной страны.

Кто и зачем придумал иракское "химическое оружие". Зачем США понадобилась громкая спецоперация в Ираке. Об этом и не только смотрите в первой серии документального проекта "Игра без правил. Война из пробирки".

Главное фото: РИА Новости