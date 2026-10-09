Светошумовые гранаты, дубинки, слезоточивый газ и неприкрытый террор против подрастающего поколения. Кровавая бойня во Франции продолжается.

Четвертую неделю страну сотрясают массовые протесты, к которым примкнули студенты, преподаватели и профсоюзы. Вечер 8 октября ознаменовался беспрецедентной жестокостью. Режим Макрона перешел к открытой расправе над детьми. Силовики применили водометы против подростков. Ледяная ярость режима против тех, кто просто хотел учиться.

По различным подсчетам СМИ, участие в акциях протеста накануне приняли более 130 тыс. человек. При этом МВД страны сообщает о менее чем 72 тыс. демонстрантов. Итог карательной операции ужасает: более 500 задержанных, сотни пострадавших. Чтобы скрыть факты полицейского произвола, в Париже намеренно глушат мобильную связь.