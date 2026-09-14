В рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге открыли выставку "Память объединяет"

В центре Урала продолжается масштабный Международный фестиваль молодежи для участников из 191 страны. 14 сентября посвятили единству народов и исторической памяти.

Именно 14 сентября здесь пройдет шествие молодежи мира, и в этом есть особый символизм. Все это объединяет историческая память. Это ключевая тематика дня, и в экспозиции выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" можно увидеть открытие выставки "Память объединяет". Здесь собраны уникальные картины, уникальные документы, полная реставрация определенных фрагментов и событий тех лет. Есть аудиовизуальное сопровождение для того, чтобы максимально погрузиться в исторический контекст. Тематика важная и объединяющая не только Беларусь и Россию, но и страны со всех уголков планеты.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России:

"Такое выставочное пространство на молодежном форуме Национальный центр исторической памяти создал благодаря многолетней работе с нашими очень верными друзьями. Я имею в виду и Республику Беларусь, потому что тема геноцида советского народа - это наша общая история и общая историческая память, которая нас объединяет. Они историческую память ассоциируют именно с собой. А это значит, нет разрыва между памятью личной и памятью национальной, государственной. Это очень важный каркас, стержень, который формирует национальную идентичность и который формирует вообще мир сегодня".

Сергей Тонко, участник Международного фестиваля молодежи:

"Количество инициатив, которые исходят как с государственного уровня, так и инициативы снизу, в достаточном количестве. Все мы знаем их, конечно: великий "Поезд Памяти", огромное количество археологических совместных раскопок, походы, визиты, совместные приуроченные мероприятия, которые проводятся народами всего постсоветского пространства, которые скрепляют и объединяют нас".

Уже 15 сентября площадка Екатеринбурга примет еще один глобальный форум - это будет женский саммит БРИКС, где примут участие белорусские сенаторы. В том числе будет и молодежный дипломатический трек, где будут подписаны соглашения между молодежными советами при Совете Республики с большим количеством общественных объединений из разных уголков мира.